Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори

Так, у заторах стоять вулиця Вадима Гетьмана, вулиця В’ячеслава Чорновола, вулиця Дмитрівська, вулиця Січових Стрільців, вулиця Олександра Довженка, вулиця Петропавлівська, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка та вулиця Жилянська.

Окрім того, ускладнено рух на проспекті Героїв Сталінграда, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Степана Бандери та бульварі Академіка Вернадського.

На лівому березі затори скували проспект Соборності, проспект Миколи Бажана, проспект Визволителів, Броварський проспект та Дарницьке шосе.

Рух Дарницьким мостом, мостом Патона, мостом Метро, Північним та Південним мостом ускладнено у бік правого берега.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 23 жовтня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється місцями до 22 градусів тепла.