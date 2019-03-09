Утром боевики обстреляли украинские позиции в районе Попасной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. С начала текущих суток боевики осуществили один обстрел в сторону позиций Объединенных сил в районе Попасной. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12:00 наши защитники зафиксировали один факт нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных войск, во время которого оккупант применил оружие запрещенных калибров", - отметил представитель ведомства.
По его словам, боевики вели огонь по позициям ООС сегодня, начиная с 07:15 и до 7:40 из минометов 120 и 82-го калибров в районе Попасной. Обстрел велся со стороны села Калиново.
Всего боевики выпустили тридцать три боеприпаса 82-го и четыре мины 120-го калибров.
По состоянию на сейчас ситуация стабилизировалась, потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет.
Напомним, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поздравил перемирие на востоке Украины.
Также перемирие с полуночи 8 марта поздравила Германия.