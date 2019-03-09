Зранку бойовики обстріляли українські позиції в районі Попасної
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики здійснили один обстріл в бік позицій Об'єднаних сил в районі Попасної. Про це повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби, станом на 12:00 наші захисники зафіксували один факт порушення перемир’я з боку російсько-окупаційних військ, під час якого окупант застосував зброю заборонених калібрів", - зазначив речник відомства.
За його словами, бойовики вели вогонь по позиціях ООС сьогодні, починаючи з 07:15 і до 07:40 з мінометів 120 та 82-го калібрів в районі Попасної. Обстріл вівся зі сторони села Калинове.
Всього бойовики випустили тридцять три боєприпаси 82-го та чотири міни 120-го калібрів.
Станом на зараз ситуація стабілізувалася, втрат у лавах Збройних Сил України немає.
Нагадаємо, спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик привітав перемир'я на сході України.
Також перемир'я з опівночі 8 березня привітала Німеччина.