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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104387 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106042 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122676 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104659 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106795 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Зозуля избран лучшим футболистом тура в Сегунде

Зозуля избран лучшим футболистом тура в Сегунде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. На сайте Ла Лиги было проведено голосование на звание лучшего футболиста 18-го тура в Сегунде, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ла Лиги.

Бывший форвард "Днепра" Роман Зозуля благодаря двум голам за "Альбасете" во встрече против "Вальядолида" торжествовал в данной номинации.

Наш соотечественник получил 58 процентов голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента Марио Барко с ФК "Луго" на 36 процентов. 13 процентов голосов в активе имеет игрок "Тенерифе" Самуэле Лонго, 4 у представителя "Кордобы" Хосе Антонио Каро и 3 - в игрока "Гранады" Дарвина Мачисте.

Отметим, что Зозуля в 13 проведенных поединках в Сегунде имеет 7 голов и 2 результативные передачи в активе.

Как сообщал УНН, наставник "Альбасете" расхвалил декабря украинца после игры с "Вальядолид".

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