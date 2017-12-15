Зозуля избран лучшим футболистом тура в Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На сайте Ла Лиги было проведено голосование на звание лучшего футболиста 18-го тура в Сегунде, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ла Лиги.
Бывший форвард "Днепра" Роман Зозуля благодаря двум голам за "Альбасете" во встрече против "Вальядолида" торжествовал в данной номинации.
Наш соотечественник получил 58 процентов голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента Марио Барко с ФК "Луго" на 36 процентов. 13 процентов голосов в активе имеет игрок "Тенерифе" Самуэле Лонго, 4 у представителя "Кордобы" Хосе Антонио Каро и 3 - в игрока "Гранады" Дарвина Мачисте.
Отметим, что Зозуля в 13 проведенных поединках в Сегунде имеет 7 голов и 2 результативные передачи в активе.
Как сообщал УНН, наставник "Альбасете" расхвалил декабря украинца после игры с "Вальядолид".