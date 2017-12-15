Зозулю обрано кращим футболістом туру в Сегунді

Колишній форвард "Дніпра" Роман Зозуля завдяки двом голам за "Альбасете" у зустрічі проти "Вальядоліду" тріумфував у даній номінації.

Наш співвітчизник отримав 58 відсотків голосів, відірвавшись від найближчого конкурента Маріо Барко с ФК "Луго" на 36 відсотків. 13 відсотків голосів в активі має гравець "Тенеріфе" Самуеле Лонго, 4 у представника "Кордоби" Хосе Антоніо Каро і 3 – у гравця "Гранади" Дарвіна Мачіса.

Зазначимо, що Зозуля в 13 проведених поєдинках у Сегунді має 7 голів та 2 результативні передачі в активі.

Як повідомляв УНН, наставник "Альбасете" розхвалив гру українця після гри з "Вальядолідом".