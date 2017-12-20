Зозуля помог "Альбасете" обыграть "Барселону Б"

Зозуля вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты после чего был заменен. На 7-й минуте передача украинца позволила отличиться Ниле. Данный гол стал единственным в поединке - 0:1.

Таким образом, экс-футболист "Бетиса" прервал забивную серию, которая составляла 4-х поединка.

Стоит отметить, что "Альбасете" поднялось на 13 место Сегунды - 25 пунктов. До 2-го места, которое дает прямую путевку в Примеру, клуба Зозули не хватает 10-ти баллов.

Как сообщал УНН, кукушкой заинтересуйся клуб испанской Ла Лиги "Алавес".