Зозуля помог "Альбасете" обыграть "Барселону Б"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В 20-м туре испанской Сегунды команда украинского форварда "Альбасете" в гостях нанесла поражение ФК "Барселона Б", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Зозуля вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты после чего был заменен. На 7-й минуте передача украинца позволила отличиться Ниле. Данный гол стал единственным в поединке - 0:1.
Таким образом, экс-футболист "Бетиса" прервал забивную серию, которая составляла 4-х поединка.
Стоит отметить, что "Альбасете" поднялось на 13 место Сегунды - 25 пунктов. До 2-го места, которое дает прямую путевку в Примеру, клуба Зозули не хватает 10-ти баллов.
Как сообщал УНН, кукушкой заинтересуйся клуб испанской Ла Лиги "Алавес".