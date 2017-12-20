Зозуля допоміг "Альбасете" обіграти "Барселону Б"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В 20-му турі іспанської Сегунди команда українського форварда "Альбасете" в гостях завдала поразки ФК "Барселона Б", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Зозуля вийшов у стартовому складі і провів на полі 74 хвилини після чого був замінений. На 7-й хвилині передача українця дзволила відзначитися Нілі. Даний гол став єдиним у поєдинку – 0:1.
Таким чином, екс-футболіст "Бетіса" перервав забивну серію, яка складала 4-ри поєдинки.
Варто зазначити, що "Альбасете" піднялося на 13 сходинку Сегунди – 25 пунктів. До 2-го місця, яке дає пряму путівку в Прімеру, клубу Зозулі не вистачає 10-ти балів.
Як повідомляв УНН, Зозулею зацікався клуб іспанської Ла Ліги "Алавес".