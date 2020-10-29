"Заря" потерпела второе поражение на старте Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Запорожье на "Славутич-Арене" прошел поединок второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с участием "Зари" и португальской "Браги", передает корреспондент УНН.
Луганский коллектив провалил старт встречи, пропустив дважды. На 4 минуте голкипер “Зари” Василь не пошел на перехват мяча после прострела низом от Есжайю, и как следствие пропустил от Паулиньо. Через семь минут боснийский страж ворот был бессилен после удара Гайтана с левой ноги.
До перерыва “Заря” трижды угрожала воротам португальцев, но удары Юрченко и Кочергина отражал Матеус.
Во второй половине “Заря” смогла забить только на 6-й компенсированной минуте к игре усилиями Иванисеня — 1:2.
В другом противостоянии квартета G “АЭК” с аналогичным результатом проиграл “Лестеру”.
Добавим, “Заря” и “АЭК” идут без набранных баллов. В “Лестера” и “Браги” по 6 пунктов.