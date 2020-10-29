"Заря" потерпела второе поражение на старте Лиги Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43076 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65032 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100111 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117312 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94860 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100386 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103366 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Заря" потерпела второе поражение на старте Лиги Европы

"Заря" потерпела второе поражение на старте Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 12130 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Запорожье на "Славутич-Арене" прошел поединок второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с участием "Зари" и португальской "Браги", передает корреспондент УНН.

Луганский коллектив провалил старт встречи, пропустив дважды. На 4 минуте голкипер “Зари” Василь не пошел на перехват мяча после прострела низом от Есжайю, и как следствие пропустил от Паулиньо. Через семь минут боснийский страж ворот был бессилен после удара Гайтана с левой ноги.

До перерыва “Заря” трижды угрожала воротам португальцев, но удары Юрченко и Кочергина отражал Матеус.

Во второй половине “Заря” смогла забить только на 6-й компенсированной минуте к игре усилиями Иванисеня — 1:2.

В другом противостоянии квартета G “АЭК” с аналогичным результатом проиграл “Лестеру”.

Добавим, “Заря” и “АЭК” идут без набранных баллов. В “Лестера” и “Браги” по 6 пунктов.

Украинские Национальные Новости

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