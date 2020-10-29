"Зоря" зазнала другої поразки на старті Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Запоріжжі на "Славутич-Арені" пройшов поєдинок другого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА за участі "Зорі" та португальської "Браги", передає кореспондент УНН.
Луганський колектив провалив старт зустрічі, пропустивши двічі. На 4 хвилині голкіпер “Зорі” Васіль не пішов на перехоплення м’яча після прострілу низом від Есжайю, і як наслідок пропустив від Пауліньо. Через сім хвилин боснійський страж воріт був безсилим після удару Гайтана з лівої ноги.
До перерви “Зоря” тричі загрожувала воротам португальців, але удари Юрченка та Кочергіна відбивав Матеус.
У другій половині “Зоря” змогла забити тільки на 6-й компенсованій хвилині до гри зусиллями Іванісеня — 1:2.
В іншому протистоянні квартету G “АЕК” з аналогічним результатом програв “Лестеру”.
Додамо, “Зоря” і “АЕК” йдуть без набраних балів. У “Лестера” і “Браги” по 6 пунктів.