"Заря" в большинстве получила три очка в противостоянии с "Мариуполем"

Первый тайм не изобиловал опасными моментами. А вот единоборств и стыков было достаточно. На 29-й минуте настырный Мишнев “обокрал” Гордиенко и метров с 18-ти пробил Лунина. В начале второго тайма приазовцы создали голевой момент. Болбат с угла штрафной пробил. Лунин вытащил мяч из дальнего угла, а Опанасенко не позволил добить мяч в ворота Чурко. Затем неугомонный Мишнев метров с 12 попытался пробить через себя. Лунин был начеку. На 52-й минуте Чурко в штрафной “Зари” обыграл Гордиенко и прострелил на линию вратарской — Чечер опередил Болбата.

На 67-й минуте “Зари” удалось сравнять счет. Громов нашел в центре штрафной Юре и бразилец не промахнулся. Это был первый удар в створ ворот “Мариуполя”. На 75-й минуте хозяева вышли вперед. После подачи углового Гордиенко с двух метров переправил мяч в ворота и стал автором победного гола во встрече — 2:1.

Примечательно, что на 81 минуте встречи Кирюханцева оставил гостей меньшинстве.

“Игра нам давалась. Первый тайм мы сыграли очень организованно, не дав „Зари“ практически ничего создать помимо стандартных положений. За второй тайм мне стыдно. Потому что мы его не то, чтобы провалили, „привезли“ себе первый мяч. Мне не понравилась реакция команды на этот гол. Если мы — команда, которая ставит целью выйти в Лигу Европы, то мы должны наоборот после таких моментов сконцентрироваться, играть более организованно. Не хватило нам надежности в середине поля. Это сказалось во втором тайме”, — сказал наставник “Мариуполя ” Александр Бабич.

Стоит отметить, что “Заря” с 40 баллами занимает 4-ю строчку, а “Мариуполь” позади луганчан на 4 очка — 5-я.