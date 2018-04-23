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"Зоря" у більшості здобула три очки у протистоянні з "Маріуполем"

Київ • УНН

 • 9238 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Запоріжжі на “Славутич-Арені” луганська “Зоря” завдала поразки “Маріуполю” у зустрічі 28-го туру чемпіонату України з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт приазовців.

"Зоря" у більшості здобула три очки у протистоянні з "Маріуполем"

Перший тайм не ряснів небезпечними моментами. А ось єдиноборств і стиків було вдосталь. На 29-й хвилині настирливий Мишнєв “обікрав” Гордієнка і метрів з 18-ти пробив Луніна. На початку другого тайму приазовці створили гольовий момент. Болбат з кута штрафного пробив. Лунін витягнув м’яч з дальнього кута, а Опанасенко не дозволив добити м’яч в ворота Чурко. Потім невгамовний Мишнєв метрів з 12 спробував пробити через себе. Лунін був напоготові. На 52-й хвилині Чурко в штрафний “Зорі” обіграв Гордієнка і прострілив на лінію воротарського — Чечер випередив Болбата.

На 67-й хвилині “Зорі” вдалося зрівняти рахунок. Громов знайшов у центрі штрафного Юрі і бразилець не схибив. Це був перший удар в площину воріт “Маріуполя”. На 75-й хвилині господарі вийшли вперед. Після подачі кутового Гордієнко з двох метрів переправив м’яч у ворота і став автором переможного голу у зустрічі — 2:1.

Примітно, що на 81 хвилині зустрічі Кірюханцев залишив гостей меншості.

“Гра нам давалася. Перший тайм ми зіграли дуже організовано, не давши „Зорі“ практично нічого створити крім стандартних положень. За другий тайм мені соромно. Тому що ми його не те, щоб провалили, „привезли“ собі перший м’яч. Мені не сподобалася реакція команди на цей гол. Якщо ми — команда, яка ставить за мету вийти в Лігу Європи, то ми повинні навпаки після таких моментів сконцентруватися, грати більш організовано. Не вистачило нам надійності в середині поля. Це позначилося в другому таймі”, — сказав наставник “Маріуполя” Олександр Бабич.

Варто зазначити, що “Зоря” з 40 балами посідає 4-й рядок, а “Маріуполь” позаду луганчан на 4 очки — 5-та.

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