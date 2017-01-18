"Заря" расторгла контракт с М.Сиваковым

"Скорее всего, М.Сиваков продолжит карьеру в другом клубе. Пока даже не знаю, в каком. У нас была с ним договоренность, что в случае появления предложения разорвем контракт по обоюдному согласию. Поэтому сегодня он разорван", - сказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

Как сообщал УНН, "Заря" проведет подготовительный сбор в Турции.