"Зоря" розірвала контракт з М.Сіваковим

"Швидше за все, М.Сіваков продовжить кар'єру в іншому клубі. Поки навіть я не знаю, в якому. У нас була з ним домовленість, що в разі появи пропозиції розірвемо контракт з обопільної згоди. Тому на сьогодні він розірваний", – сказав генеральний директор" Зорі" Сергій Рафаїлов.

Як повідомляв УНН, "Зоря" проведе підготовчий збір в Туреччині.