"Зоря" розірвала контракт з М.Сіваковим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Луганська "Зоря" розірвала контракт з захисником Міхаілом Сіваковим, передає УНН з посиланням на прес-службу ФК "Зоря".
"Швидше за все, М.Сіваков продовжить кар'єру в іншому клубі. Поки навіть я не знаю, в якому. У нас була з ним домовленість, що в разі появи пропозиції розірвемо контракт з обопільної згоди. Тому на сьогодні він розірваний", – сказав генеральний директор" Зорі" Сергій Рафаїлов.
Як повідомляв УНН, "Зоря" проведе підготовчий збір в Туреччині.