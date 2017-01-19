"Заря" проведет девять контрольных поединков на зимних сборах в Турции

Список будущих соперников "Зари":

29 января - "Лудогорец" (Болгария)

1 февраля - "Словацко" (Чехия)

4 февраля - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

6 февраля - "Алмалык" (Узбекистан)

12 февраля - "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан)

14 февраля - "Астана" (Казахстан)

16 февраля - "Шахтер" (Караганда, Казахстан)

19 февраля - "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь);

22 февраля - "Динамо" (Батуми, Грузия).

Напомним, что первый сбор клуба пройдет с 25 января по 7 февраля, второй - с 10-го по 22 февраля.

Как сообщал УНН, "Заря" расторгла контракт с М.Сиваковым .