"Заря" проведет девять контрольных поединков на зимних сборах в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Стали известны соперники луганской "Зари" на учебно-тренировочных сборах команды в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт луганчан.
Список будущих соперников "Зари":
29 января - "Лудогорец" (Болгария)
1 февраля - "Словацко" (Чехия)
4 февраля - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
6 февраля - "Алмалык" (Узбекистан)
12 февраля - "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан)
14 февраля - "Астана" (Казахстан)
16 февраля - "Шахтер" (Караганда, Казахстан)
19 февраля - "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь);
22 февраля - "Динамо" (Батуми, Грузия).
Напомним, что первый сбор клуба пройдет с 25 января по 7 февраля, второй - с 10-го по 22 февраля.
Как сообщал УНН, "Заря" расторгла контракт с М.Сиваковым .