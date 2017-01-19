"Зоря" проведе дев'ять контрольних поєдинків на зимових зборах у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Стали відомі суперники луганської "Зорі" на навчально-тренувальних зборах команди в Туреччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт луганчан.
Список майбутніх суперників "Зорі":
29 січня – "Лудогорець" (Болгарія);
1 лютого – "Словацко" (Чехія);
4 лютого – "Динамо" (Загреб, Хорватія);
6 лютого – "Алмалик" (Узбекистан);
12 лютого – "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан);
14 лютого – "Астана" (Казахстан);
16 лютого – "Шахтар" (Караганда, Казахстан);
19 лютого – "Торпедо-БєлАЗ" (Білорусь);
22 лютого – "Динамо" (Батумі, Грузія).
Нагадаємо, що перший збір клубу пройде з 25-го січня по 7-е лютого, другий – з 10-го по 22 лютого.
Як повідомляв УНН, "Зоря" розірвала контракт з М.Сіваковим.