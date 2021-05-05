"Заря" обыграла "Днепр-1" и гарантировала медали в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Луганская “Заря” получила выездную победу над “Днепром-1” в матче 25 тура украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Вратарь Мацапура спас гостей от пропущенного гола на 12 минуте, когда удар издалека наносил Пихальонок. Во второй половине выстрел из-за пределов штрафной от Иванисеня завершился попаданием мяча в каркас ворот.
Впоследствии за удар по ногам соперника “Днепр-1” остался в меньшинстве — красную карточку получил Даниил Игнатенко. Победный и единственный мяч во встрече состоялся усилиями Владлена Юрченко, который реализовал пенальти — 0: 1.
Дополнение
“Заря” набрала 47 очков и на 6 оторвалась от ближайшего оппонента, гарантировав себе как минимум бронзовые медали чемпионата.