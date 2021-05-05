“Зоря” обіграла “Дніпро-1” та гарантувала медалі в УПЛ

Деталі

Воротар Мацапура врятував гостей від пропущеного голу на 12 хвилині, коли удар здалеку завдавав Піхальонок. У другій половині постріл із-за меж штрафної від Іванісеня завершився потраплянням м’яча у каркас воріт.

Згодом за удар по ногам суперника “Дніпро-1” залишився у меншості — червону картку отримав Данило Ігнатенко. Переможний і єдиний м’яч у зустрічі відбувся зусиллями Владлена Юрченка, який реалізував пенальті — 0:1.

Доповнення

“Зоря” набрала 47 очок і на 6 відірвалася від найближчого опонента, гарантувавши собі, як мінімум бронзові медалі чемпіонату.