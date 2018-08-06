"Заря" и "Мариуполь" узнали возможных соперников в плей-офф Лиги Европы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31518 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95884 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121558 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129246 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167878 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152879 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140710 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180377 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Заря" и "Мариуполь" узнали возможных соперников в плей-офф Лиги Европы

"Заря" и "Мариуполь" узнали возможных соперников в плей-офф Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 8752 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Швейцарии состоялась жеребьевка этапа плей-офф Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.

Потенциальным оппонентом "Мариуполя" может стать победитель игр между польской "Ягеллонией" и бельгийским "Гентом" за который выступают сразу два украинца - нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заря" узнала соперника в квалификации Лиги Европы

"Заря", которая имеет шанс в третий раз подряд выйти в групповой этап Лиги Европы, в случае прохождения "Браги", встретится с лучшей командой пары немецкого "РБ Лейпциг" и "Университатя Крайова" из Румынии. Однако для этого подопечным Вернидуба сначала необходимо пройти барьер португальской "Браги".

Добавим, что участники плей-офф проведут по два матча - 23 и 30 августа.

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