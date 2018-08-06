"Заря" и "Мариуполь" узнали возможных соперников в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Швейцарии состоялась жеребьевка этапа плей-офф Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
Потенциальным оппонентом "Мариуполя" может стать победитель игр между польской "Ягеллонией" и бельгийским "Гентом" за который выступают сразу два украинца - нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.
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"Заря", которая имеет шанс в третий раз подряд выйти в групповой этап Лиги Европы, в случае прохождения "Браги", встретится с лучшей командой пары немецкого "РБ Лейпциг" и "Университатя Крайова" из Румынии. Однако для этого подопечным Вернидуба сначала необходимо пройти барьер португальской "Браги".
Добавим, что участники плей-офф проведут по два матча - 23 и 30 августа.