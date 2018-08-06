"Зоря" і "Маріуполь" дізналися можливих суперників у плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Швейцарії відбулось жеребкування етапу плей-оф Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Потенційним опонентом "Маріуполя" може стати переможець ігор між польською "Ягеллонією" та бельгійським "Гентом" за який виступають одразу двоє українців – нападник Роман Яремчук та захисник Ігор Пластун.
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"Зоря", яка має шанс втретє підряд вийти в груповий етап Ліги Європи, у разі проходження "Браги", зустрінеться із кращою командою пари німецького "РБ Лейпциг" та "Універсітатя Крайова" з Румунії. Однак для цього підопічним Вернидуба спочатку не обхідно пройти бар'єр португальської "Браги".
Додамо, що учасники раунду плей-оф проведуть по два матчі - 23 і 30 серпня.