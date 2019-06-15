Зону ООС посетил американский генерал
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Район проведения операции Объединенных сил посетил член наблюдательного совета "Атлантического совета" генерал США в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Уточняется, что встречу с американцами провел командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. Во время встречи он сообщил Петреусу и Хербсту о текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.
Также сообщается, что членам американской делегации были представлены неопровержимые доказательства российской агрессии на Донбассе.
"В частности, продемонстрированы захваченные у противника отдельные образцы вооружения и военной техники, применяемой российскими оккупационными силами на территории Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.
Делегация США также посетила населенный пункт Авдеевка. Там состоялась встреча с военнослужащими ВС Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником.
Кроме того, Петреус и Хербст побывали в Авдеевке у "Мемориала в честь погибших украинских военных".
Напомним, 14 июня враг на Донбассе 24 раза нарушил режим прекращения огня.