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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Зону ООС посетил американский генерал

Киев • УНН

 • 13302 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Район проведения операции Объединенных сил посетил член наблюдательного совета "Атлантического совета" генерал США в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Зону ООС посетил американский генерал

Уточняется, что встречу с американцами провел командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. Во время встречи он сообщил Петреусу и Хербсту о текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Также сообщается, что членам американской делегации были представлены неопровержимые доказательства российской агрессии на Донбассе.

"В частности, продемонстрированы захваченные у противника отдельные образцы вооружения и военной техники, применяемой российскими оккупационными силами на территории Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Делегация США также посетила населенный пункт Авдеевка. Там состоялась встреча с военнослужащими ВС Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником.

Кроме того, Петреус и Хербст побывали в Авдеевке у "Мемориала в честь погибших украинских военных".

Напомним, 14 июня враг на Донбассе 24 раза нарушил режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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