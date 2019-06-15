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Зону ООС відвідав американський генерал

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Район проведення операції Об’єднаних сил відвідав член наглядової ради “Атлантичної ради” генерал США у відставці Девід Петреус та директор Євразійського центру “Атлантичної ради” Джон Хербст. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

Зону ООС відвідав американський генерал

Уточнюється, що зустріч із американцями провів командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. Під час зустрічі він поінформував Петреуса та Хербста щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Також повідомляється, що членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі.

"Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

Делегація США також відвідала населений пункт Авдіївка. Там відбулася зустріч із військовослужбовцями ЗС України, що виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення з противником.

Окрім того, Петреус та Хербст побували у Авдіївці біля "Меморіалу на честь загиблих українських військових".

Нагадаємо, 14 червня ворог на Донбасі 24 рази порушив режим припинення вогню.

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