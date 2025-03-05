"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе
Киев • УНН
Во время выступления в Конгрессе Трамп пообещал сделать США самой безопасной и самой богатой страной. Глава Белого дома заверил, что "золотой век" Америки только начался.
Президент США Дональд Трамп завершил свое выступление в Конгрессе США. В конце своего спича глава Белого дома призвал американцев готовиться к "невероятному будущему". Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, сейчас настало время "бороться за правое дело американской свободы".
И это наша очередь взять судьбу Америки в свои руки и начать лучшие дни в истории нашей страны. Это будет наша лучшая, величайшая эра
Он пообещал, что во время его каденции правительство США "построит самые безопасные, самые богатые, самые здоровые сообщества во всем мире".
"И мы будем вводить человечество в космос под американским флагом, на Марс и даже дальше", - сказал Трамп.
По его словам, его правительство снова откроет "невероятную силу американского духа".
Американцы, готовьтесь к невероятному будущему, потому что "золотой век" Америки только начался
Выступление главы Белого дома завершилось громкими аплодисментами и скандированием "Трамп, Трамп".
Напомним
Дональд Трамп сообщил о письме от Владимира Зеленского с готовностью Украины сесть за стол переговоров. По словам Трампа, Украина готова подписать соглашение о минералах и стремится к долгосрочному миру.
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе05.03.25, 04:45 • 105665 просмотров