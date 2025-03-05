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"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

Киев • УНН

 • 66865 просмотра

Во время выступления в Конгрессе Трамп пообещал сделать США самой безопасной и самой богатой страной. Глава Белого дома заверил, что "золотой век" Америки только начался.

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп завершил свое выступление в Конгрессе США. В конце своего спича глава Белого дома призвал американцев готовиться к "невероятному будущему". Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, сейчас настало время "бороться за правое дело американской свободы".

И это наша очередь взять судьбу Америки в свои руки и начать лучшие дни в истории нашей страны. Это будет наша лучшая, величайшая эра

- сказал президент США.

Он пообещал, что во время его каденции правительство США "построит самые безопасные, самые богатые, самые здоровые сообщества во всем мире".

"И мы будем вводить человечество в космос под американским флагом, на Марс и даже дальше", - сказал Трамп.

По его словам, его правительство снова откроет "невероятную силу американского духа".

Американцы, готовьтесь к невероятному будущему, потому что "золотой век" Америки только начался

- резюмировал Трамп.

Выступление главы Белого дома завершилось громкими аплодисментами и скандированием "Трамп, Трамп".

Напомним

Дональд Трамп сообщил о письме от Владимира Зеленского с готовностью Украины сесть за стол переговоров. По словам Трампа, Украина готова подписать соглашение о минералах и стремится к долгосрочному миру.

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе05.03.25, 04:45 • 105665 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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