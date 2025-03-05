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"Золотий вік" Америки лише розпочався": Трамп завершив виступ у Конгресі

Київ • УНН

 • 66867 перегляди

Під час виступу в Конгресі Трамп пообіцяв зробити США найбезпечнішою та найбагатшою країною. Глава Білого дому запевнив, що "золотий вік" Америки лише розпочався.

"Золотий вік" Америки лише розпочався": Трамп завершив виступ у Конгресі

Президент США Дональд Трамп завершив свій виступ у Конгресі США. Наприкінці свого спічу глава Білого дому закликав американців готуватися до "неймовірного майбутнього". Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, нині настав час "боротися за праве діло американської свободи".

І це наша черга взяти долю Америки в наші руки і почати найкращі дні в історії нашої країни. Це буде наша найкраща, найвеличіша ера

- сказав президент США.

Він пообіцяв, що під час його каденції уряд США "побудує найбезпечніші, найбагатші, найздоровіші громади у всьому світі".

"І ми будемо ввести людство у космос під американським флагом, на Марс та навіть далі", - сказав Трамп.

За його словами, його уряд знову відкриє "неймовірну силу американського духу".

Американці, готуйтесь до неймовірного майбутнього, тому що "золотий вік" Америки лише розпочався

- резюмував Трамп.

Виступ глави Білого дому завершився гучними оплесками та скандуванням "Трамп, Трамп".

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про лист від Володимира Зеленського з готовністю України сісти за стіл переговорів. За словами Трампа, Україна готова підписати угоду про мінерали та прагне довготривалого миру.

Трамп оголосив про вихід США з ВООЗ та ООН під час виступу в Конгресі05.03.25, 04:45 • 105672 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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