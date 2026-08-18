Золото возвращает статус "тихой гавани" и уже подорожало на 9% в августе - Reuters

В этом месяце золото подорожчало примерно на 9%. Таким образом, драгоценный металл демонстрирует первые признаки восстановления спроса как на защитный актив после резкого падения котировок, вызванного войной США и Израиля против Ирана, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отметим, что, несмотря на оптимистичную динамику, дальнейшее укрепление или ослабление золота на финансовом рынке будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, цен на нефть и политики Федеральной резервной системы США.

В августе стоимость золота вернулась к уровню около 4,4 тыс. долларов за тройскую унцию. До этого драгоценный металл пережил масштабное падение: после исторического максимума примерно в 5595 долларов в январе его цена в июне опускалась ниже 4 тыс. долларов.

Аналитики обращают внимание, что за последние недели золото преодолело несколько важных технических уровней сопротивления. На рынке также появились признаки возвращения крупных институциональных покупателей.

Главный аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил предположил, что масштаб последнего роста может свидетельствовать об активизации центральных банков или суверенных фондов. В то же время подтвержденных данных о конкретных крупных покупателях пока нет.

Почему золото возвращает уверенные позиции

Одним из факторов поддержки рынка остается Китай. В июле Народный банк Китая увеличил золотые резервы на 20 тонн - до 2366 тонн. Это стало крупнейшей месячной закупкой с октября 2023 года и продолжило серию увеличения запасов золота до 21 месяца подряд.

Восстанавливается и интерес инвесторов к золотым биржевым фондам. В июле они зафиксировали около 3 млрд долларов чистого притока средств после двух месяцев оттока. Совокупные запасы золота в таких фондах увеличились до более чем 4 тыс. тонн.

Что спровоцировало удешевление драгоценного металла

Несмотря на традиционный статус "тихой гавани", после начала войны с Ираном золото сначала резко потеряло в цене. Инвесторы на фоне рыночной паники продавали активы, чтобы получить денежную ликвидность.

Дополнительное давление создало стремительное подорожание нефти. Высокие цены на энергоносители усилили инфляционные риски и ожидания относительно более жесткой монетарной политики ФРС США.

Более высокие процентные ставки и доходность американских государственных облигаций традиционно негативно влияют на золото, поскольку драгоценный металл сам по себе не приносит процентного дохода.

Во втором квартале золотые ETF потеряли около 45 тонн металла, а стоимость золота сократилась примерно на 14%, что стало крупнейшим квартальным падением с 2013 года.

Что происходит с золотом 18 августа

Во вторник, 18 августа, золото немного отступило после предыдущего роста. Спотовая цена снизилась примерно на 0,4% - до около 4397 долларов за унцию.

На котировки одновременно влияют несколько противоположных факторов. С одной стороны, новое обострение вокруг Ирана повышает спрос на защитные активы. С другой - оно толкает вверх нефтяные котировки и доходность американских гособлигаций, что создает давление на золото.

Нефть Brent 18 августа торговалась около 91,8 доллара за баррель на фоне ухудшения перспектив дипломатического урегулирования между США и Ираном.

В то же время более слабые экономические показатели США снизили ожидания относительно нового повышения ставки ФРС. Это, напротив, является положительным фактором для драгоценного металла.

Контекст

Золото считают одним из главных защитных активов в периоды войн, финансовых кризисов и высокой инфляции. Инвесторы используют его для сохранения капитала в условиях резких колебаний фондовых рынков, валют и других активов.

Впрочем, нынешняя война вокруг Ирана стала нетипичным примером. В начале конфликта геополитическая напряженность не поддержала золото, а, наоборот, вызвала его распродажу. Инвесторам нужна была ликвидность, тогда как резкое подорожание нефти увеличило риск ускорения инфляции и длительного сохранения высоких ставок в США.

Ситуация начала меняться летом. Центральные банки вновь усилили закупки драгоценного металла. Во втором квартале они приобрели около 289 тонн золота в чистом выражении, что стало рекордным показателем для этого периода года.

В то же время за первое полугодие общие закупки центральных банков были слабее, чем в предыдущие годы, из-за значительных продаж золота отдельными странами. Таким образом, восстановление спроса пока нельзя назвать равномерным.

По данным World Gold Council, совокупный мировой спрос на золото с учетом внебиржевых операций в первом полугодии достиг примерно 2522 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. В денежном выражении спрос достиг рекордных примерно 380 млрд долларов.

Дальнейшая ситуация на рынке в значительной степени будет зависеть от политики ФРС. Если регулятор воздержится от нового повышения ставок или перейдет к более мягкой политике, золото может получить дополнительную поддержку. В то же время новый резкий рост цен на нефть и инфляции способен вновь подтолкнуть доходность американских облигаций вверх и оказать давление на драгоценный металл.

Технически важным уровнем для золота остается район 4500 долларов за унцию. Устойчивое закрепление выше него аналитики рассматривают как один из возможных сигналов полноценного возвращения восходящего тренда.

Сейчас золото постепенно восстанавливает свою финансовую привлекательность, однако рынок еще не вернулся к условиям, существовавшим до начала войны. Дальнейшее движение цены будут одновременно определять геополитические риски, ситуация на нефтяном рынке, действия центральных банков и решения Федеральной резервной системы США.

Напомним

Соединенные Штаты отчеканили первую партию памятных золотых монет с изображением президента Дональда Трампа, посвященных 250-летию независимости. Монета изготовлена из 24-каратного золота, на аверсе изображен Трамп, на реверсе - белоголовый орлан.