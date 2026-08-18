Золото возвращает статус "тихой гавани" и уже подорожало на 9% в августе - Reuters

$44.690.0151.810.10
ukenru
07:16 • 4922 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 10341 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
05:03 • 21386 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
04:39 • 31900 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
04:21 • 16031 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
03:47 • 15019 просмотра
Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили
18 августа, 01:18 • 13496 просмотра
США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk
17 августа, 21:15 • 9292 просмотра
Президент Латвии призвал увеличить штат пограничников из-за угрозы провокаций у границы с Беларусью
17 августа, 19:41 • 11628 просмотра
Враг продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге — Вилкул
17 августа, 17:22 • 34062 просмотра
В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
5.2м/с
36%
738мм
Популярные новости
Администрация Трампа опасается, что ИИ может упростить создание биологического оружия17 августа, 22:16 • 10379 просмотра
В Зимбабве число жертв катастрофы парома на озере Кариба превысило 9017 августа, 22:38 • 15849 просмотра
В США приостановили проект укрепления границы в национальном парке Биг-Бенд после прибытия бульдозеров17 августа, 22:57 • 19740 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 38903 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo02:38 • 8302 просмотра
публикации
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 55522 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 53241 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 53516 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 100226 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 96310 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Джон Корнин
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Испания
Италия
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 38994 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 48720 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 56778 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 55093 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 84116 просмотра
Актуальное
M270 (РСЗО)
Северный поток
Фильм
Техника
The Washington Post

Золото возвращает статус "тихой гавани" и уже подорожало на 9% в августе - Reuters

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В этом месяце золото подорожало примерно на 9%, демонстрируя первые признаки восстановления спроса на него как на защитный актив. Стоимость металла вернулась примерно к 4,4 тыс. долларов за унцию после падения с исторического максимума.

Золото возвращает статус "тихой гавани" и уже подорожало на 9% в августе - Reuters

В этом месяце золото подорожчало примерно на 9%. Таким образом, драгоценный металл демонстрирует первые признаки восстановления спроса как на защитный актив после резкого падения котировок, вызванного войной США и Израиля против Ирана, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отметим, что, несмотря на оптимистичную динамику, дальнейшее укрепление или ослабление золота на финансовом рынке  будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, цен на нефть и политики Федеральной резервной системы США.

В августе стоимость золота вернулась к уровню около 4,4 тыс. долларов за тройскую унцию. До этого драгоценный металл пережил масштабное падение: после исторического максимума примерно в 5595 долларов в январе его цена в июне опускалась ниже 4 тыс. долларов.

Аналитики обращают внимание, что за последние недели золото преодолело несколько важных технических уровней сопротивления. На рынке также появились признаки возвращения крупных институциональных покупателей.

Главный аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил предположил, что масштаб последнего роста может свидетельствовать об активизации центральных банков или суверенных фондов. В то же время подтвержденных данных о конкретных крупных покупателях пока нет.

Почему золото возвращает уверенные позиции

Одним из факторов поддержки рынка остается Китай. В июле Народный банк Китая увеличил золотые резервы на 20 тонн - до 2366 тонн. Это стало крупнейшей месячной закупкой с октября 2023 года и продолжило серию увеличения запасов золота до 21 месяца подряд.

Восстанавливается и интерес инвесторов к золотым биржевым фондам. В июле они зафиксировали около 3 млрд долларов чистого притока средств после двух месяцев оттока. Совокупные запасы золота в таких фондах увеличились до более чем 4 тыс. тонн.

Что спровоцировало удешевление драгоценного металла

Несмотря на традиционный статус "тихой гавани", после начала войны с Ираном золото сначала резко потеряло в цене. Инвесторы на фоне рыночной паники продавали активы, чтобы получить денежную ликвидность.

Дополнительное давление создало стремительное подорожание нефти. Высокие цены на энергоносители усилили инфляционные риски и ожидания относительно более жесткой монетарной политики ФРС США.

Более высокие процентные ставки и доходность американских государственных облигаций традиционно негативно влияют на золото, поскольку драгоценный металл сам по себе не приносит процентного дохода.

Во втором квартале золотые ETF потеряли около 45 тонн металла, а стоимость золота сократилась примерно на 14%, что стало крупнейшим квартальным падением с 2013 года.

Что происходит с золотом 18 августа

Во вторник, 18 августа, золото немного отступило после предыдущего роста. Спотовая цена снизилась примерно на 0,4% - до около 4397 долларов за унцию.

На котировки одновременно влияют несколько противоположных факторов. С одной стороны, новое обострение вокруг Ирана повышает спрос на защитные активы. С другой - оно толкает вверх нефтяные котировки и доходность американских гособлигаций, что создает давление на золото.

Нефть Brent 18 августа торговалась около 91,8 доллара за баррель на фоне ухудшения перспектив дипломатического урегулирования между США и Ираном.

В то же время более слабые экономические показатели США снизили ожидания относительно нового повышения ставки ФРС. Это, напротив, является положительным фактором для драгоценного металла.

Контекст

Золото считают одним из главных защитных активов в периоды войн, финансовых кризисов и высокой инфляции. Инвесторы используют его для сохранения капитала в условиях резких колебаний фондовых рынков, валют и других активов.

Впрочем, нынешняя война вокруг Ирана стала нетипичным примером. В начале конфликта геополитическая напряженность не поддержала золото, а, наоборот, вызвала его распродажу. Инвесторам нужна была ликвидность, тогда как резкое подорожание нефти увеличило риск ускорения инфляции и длительного сохранения высоких ставок в США.

Ситуация начала меняться летом. Центральные банки вновь усилили закупки драгоценного металла. Во втором квартале они приобрели около 289 тонн золота в чистом выражении, что стало рекордным показателем для этого периода года.

В то же время за первое полугодие общие закупки центральных банков были слабее, чем в предыдущие годы, из-за значительных продаж золота отдельными странами. Таким образом, восстановление спроса пока нельзя назвать равномерным.

По данным World Gold Council, совокупный мировой спрос на золото с учетом внебиржевых операций в первом полугодии достиг примерно 2522 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. В денежном выражении спрос достиг рекордных примерно 380 млрд долларов.

Дальнейшая ситуация на рынке в значительной степени будет зависеть от политики ФРС. Если регулятор воздержится от нового повышения ставок или перейдет к более мягкой политике, золото может получить дополнительную поддержку. В то же время новый резкий рост цен на нефть и инфляции способен вновь подтолкнуть доходность американских облигаций вверх и оказать давление на драгоценный металл.

Технически важным уровнем для золота остается район 4500 долларов за унцию. Устойчивое закрепление выше него аналитики рассматривают как один из возможных сигналов полноценного возвращения восходящего тренда.

Сейчас золото постепенно восстанавливает свою финансовую привлекательность, однако рынок еще не вернулся к условиям, существовавшим до начала войны. Дальнейшее движение цены будут одновременно определять геополитические риски, ситуация на нефтяном рынке, действия центральных банков и решения Федеральной резервной системы США.

Напомним

Соединенные Штаты отчеканили первую партию памятных золотых монет с изображением президента Дональда Трампа, посвященных 250-летию независимости. Монета изготовлена из 24-каратного золота, на аверсе изображен Трамп, на реверсе - белоголовый орлан.

Александра Василенко

ЭкономикаНовости Мира