Золото повертає статус "тихої гавані" та вже зросло на 9% у серпні - Reuters

Цього місяця золото подорожчало приблизно на 9%. Так дорогоцінний метал демонструє перші ознаки відновлення попиту як на захисний актив після різкого падіння котирувань, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зауважимо, що попри оптимістичну динаміку, подальше зміцнення чи послаблення золота на фінансовому ринку залежатиме від ситуації на Близькому Сході, цін на нафту та політики Федеральної резервної системи США.

У серпні вартість золота повернулася до рівня близько 4,4 тис. доларів за тройську унцію. Перед цим дорогоцінний метал пережив масштабне падіння: після історичного максимуму приблизно у 5595 доларів у січні його ціна в червні опускалася нижче 4 тис. доларів.

Аналітики звертають увагу, що за останні тижні золото подолало кілька важливих технічних рівнів опору. На ринку також з'явилися ознаки повернення великих інституційних покупців.

Головний аналітик HSBC з дорогоцінних металів Джеймс Стіл припустив, що масштаб останнього зростання може свідчити про активізацію центральних банків або суверенних фондів. Водночас підтверджених даних про конкретних великих покупців поки немає.

Чому золото повертає впевнені позиції

Одним із факторів підтримки ринку залишається Китай. У липні Народний банк Китаю збільшив золоті резерви на 20 тонн - до 2366 тонн. Це стало найбільшою місячною закупівлею з жовтня 2023 року та продовжило серію збільшення запасів золота до 21 місяця поспіль.

Відновлюється й інтерес інвесторів до золотих біржових фондів. У липні вони зафіксували близько 3 млрд доларів чистого припливу коштів після двох місяців відтоку. Сукупні запаси золота у таких фондах збільшилися до понад 4 тис. тонн.

Що спровокувало здешевшання дорогоцінного металу

Попри традиційний статус "тихої гавані", після початку війни з Іраном золото спочатку різко втратило в ціні. Інвестори на тлі ринкової паніки продавали активи, щоб отримати готівкову ліквідність.

Додатковий тиск створило стрімке подорожчання нафти. Високі ціни на енергоносії посилили інфляційні ризики та очікування щодо жорсткішої монетарної політики ФРС США.

Вищі відсоткові ставки та прибутковість американських державних облігацій традиційно негативно впливають на золото, оскільки дорогоцінний метал сам по собі не приносить процентного доходу.

У другому кварталі золоті ETF втратили близько 45 тонн металу, а вартість золота скоротилася приблизно на 14%, що стало найбільшим квартальним падінням із 2013 року.

Що відбувається із золотом 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, золото дещо відступило після попереднього зростання. Спотова ціна знизилася приблизно на 0,4% - до близько 4397 доларів за унцію.

На котирування одночасно впливають кілька протилежних факторів. З одного боку, нове загострення навколо Ірану підвищує попит на захисні активи. З іншого - воно штовхає вгору нафтові котирування та прибутковість американських держоблігацій, що створює тиск на золото.

Нафта Brent 18 серпня торгувалася поблизу 91,8 долара за барель на тлі погіршення перспектив дипломатичного врегулювання між США та Іраном.

Водночас слабші економічні показники США знизили очікування щодо нового підвищення ставки ФРС. Це, навпаки, є позитивним фактором для дорогоцінного металу.

Контекст

Золото вважають одним із головних захисних активів у періоди воєн, фінансових криз та високої інфляції. Інвестори використовують його для збереження капіталу в умовах різких коливань фондових ринків, валют та інших активів.

Втім, нинішня війна навколо Ірану стала нетиповим прикладом. На початку конфлікту геополітична напруга не підтримала золото, а, навпаки, спричинила його розпродаж. Інвесторам була потрібна ліквідність, тоді як різке подорожчання нафти збільшило ризик прискорення інфляції та тривалого збереження високих ставок у США.

Ситуація почала змінюватися влітку. Центральні банки знову посилили закупівлі дорогоцінного металу. У другому кварталі вони придбали близько 289 тонн золота в чистому вираженні, що стало рекордним показником для цього періоду року.

Водночас за перше півріччя загальні закупівлі центробанків були слабшими, ніж у попередні роки, через значні продажі золота окремими країнами. Таким чином, відновлення попиту поки не можна назвати рівномірним.

За даними World Gold Council, сукупний світовий попит на золото з урахуванням позабіржових операцій у першому півріччі сягнув приблизно 2522 тонн, що на 2% більше, ніж роком раніше. У грошовому вираженні попит досяг рекордних близько 380 млрд доларів.

Подальша ситуація на ринку значною мірою залежатиме від політики ФРС. Якщо регулятор утримається від нового підвищення ставок або перейде до м'якшої політики, золото може отримати додаткову підтримку. Водночас нове різке зростання нафтових цін та інфляції здатне знову підштовхнути прибутковість американських облігацій угору і чинити тиск на дорогоцінний метал.

Технічно важливим рівнем для золота залишається район 4500 доларів за унцію. Стійке закріплення вище нього аналітики розглядають як один із можливих сигналів повноцінного повернення висхідного тренду.

Наразі золото поступово відновлює свою фінансову привабливість, однак ринок ще не повернувся до умов, які існували до початку війни. Подальший рух ціни визначатимуть одночасно геополітичні ризики, ситуація на нафтовому ринку, дії центральних банків та рішення Федеральної резервної системи США.

Нагадаємо

Сполучені Штати викарбували першу партію пам'ятних золотих монет із зображенням президента Дональда Трампа, присвячених 250-річчю незалежності. Монета виготовлена з 24-каратного золота, на аверсі зображено Трампа, на реверсі - білоголового орлана.