Цены на золото упали более чем на 2% на волатильных торгах в понедельник, поскольку инвесторы ликвидировали позиции в тандеме с более широкой распродажей акций, хотя аналитики говорят, что привлекательность слитков в качестве актива безопасной гавани остается высокой, на фоне того, как растут опасения рецессии в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото упало на 2% до $2393,66 за унцию к 11:39 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США потеряли 1,4% до $2434,10.

"В старой басне есть доля правды, что все корреляции сводятся к одной в случае краха, и поскольку трейдерам необходимо ликвидировать выигрышные позиции, чтобы покрыть маржинальные требования по другим активам, волатильность золота сигнализирует об уровне паники, которая поразила фондовые рынки", - сказал Адриан Эш, директор по исследованиям Bullionvault.

Фондовые рынки упали, и японские акции в какой-то момент превысили свои расходы в черный понедельник 1987 года, на фоне того, как опасения рецессии в США побудили инвесторов избавляться от рискованных активов.

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Данные в пятницу показали, что уровень безработицы в США подскочил до 4,3% в июле, что повысило вероятность снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в сентябре, и теперь рынки ожидают, что центральный банк снизит ставки на 50 базисных пунктов.

"Повышенная геополитическая напряженность и недавние надежды на еще большее снижение ставок Федеральной резервной системой должны создать благоприятные условия для слитков. В конце концов, золото должно быть в состоянии установить новый рекордный максимум, как только нервы успокоятся", - сказал Хан Тан, главный аналитик рынка в Exinity Group.

Слитки, часто используемые в качестве хеджирования от геополитических и экономических рисков, процветают, когда процентные ставки низкие.

Цены на другие драгоценные металлы также упали, поскольку опасения рецессии ослабили перспективы спроса.

Спотовое серебро упало на 5,7% до $26,92, в то время как платина упала на 4,1% до $918,35, а палладий потерял 4,5% до $849,05 после достижения самого низкого уровня с августа 2018 года.