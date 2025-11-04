Золото подешевело более чем на 1% из-за укрепления доллара и ожидания данных из США

Цены на золото во вторник снизились более чем на 1%, поскольку доллар США достиг трехмесячного максимума, а инвесторы сосредоточились на предстоящих данных по занятости в Соединенных Штатах. Рынок ожидает новых сигналов о дальнейших действиях Федеральной резервной системы в отношении монетарной политики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

4 ноября спотовая цена на золото упала на 1,1% – до $3 959,56 за унцию, а фьючерсы в США снизились до $3 968,10.

С ростом курса доллара до новых максимумов мы видим, что его влияние на рынок золота... часть этого недавнего укрепления доллара и его влияния на рынок золота связана с меньшей вероятностью потенциального снижения ставки (ФРС) в декабре – отметил Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки, глава ФРС Джером Пауэлл предположил, что это может быть последнее смягчение в 2025 году. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность очередного снижения ставки в декабре упала с более чем 90% до 71%.

Аналитики отмечают, что золото, которое в этом году подорожало на 53%, сейчас переживает коррекцию – цены упали более чем на 9% от рекордного уровня 20 октября.

Золото теряет определенную пену, в то же время учитывая опасения относительно независимости ФРС и возможности стагфляции, а также скрытые геополитические риски и международную напряженность. Часть пены сдулась во время такой необходимой коррекции – пояснила Рона О'Коннелл, аналитик StoneX.

