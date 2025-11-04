Золото подешевело более чем на 1% из-за укрепления доллара и ожидания данных из США

ukenru
18:53 • 1028 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 6498 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 10656 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 11473 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 15527 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 29124 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 27593 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18515 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 17835 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15198 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto4 ноября, 10:24 • 15767 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 25518 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 23000 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 6134 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского18:09 • 5106 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 29134 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 23167 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 27600 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 50180 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 47471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 6366 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 25642 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 35755 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 31370 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 35425 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Северный поток

Золото подешевело более чем на 1% из-за укрепления доллара и ожидания данных из США

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Цены на золото снизились более чем на 1% из-за укрепления доллара США до трехмесячного максимума. Инвесторы ожидают данных о занятости в США и новых сигналов относительно монетарной политики ФРС.

Золото подешевело более чем на 1% из-за укрепления доллара и ожидания данных из США

Цены на золото во вторник снизились более чем на 1%, поскольку доллар США достиг трехмесячного максимума, а инвесторы сосредоточились на предстоящих данных по занятости в Соединенных Штатах. Рынок ожидает новых сигналов о дальнейших действиях Федеральной резервной системы в отношении монетарной политики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

4 ноября спотовая цена на золото упала на 1,1% – до $3 959,56 за унцию, а фьючерсы в США снизились до $3 968,10.

С ростом курса доллара до новых максимумов мы видим, что его влияние на рынок золота... часть этого недавнего укрепления доллара и его влияния на рынок золота связана с меньшей вероятностью потенциального снижения ставки (ФРС) в декабре 

– отметил Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures.

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки, глава ФРС Джером Пауэлл предположил, что это может быть последнее смягчение в 2025 году. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность очередного снижения ставки в декабре упала с более чем 90% до 71%.

Цены на золото упали ниже 4 тысяч долларов за унцию на фоне ослабления торговой напряженности28.10.25, 09:49 • 2935 просмотров

Аналитики отмечают, что золото, которое в этом году подорожало на 53%, сейчас переживает коррекцию – цены упали более чем на 9% от рекордного уровня 20 октября.

Золото теряет определенную пену, в то же время учитывая опасения относительно независимости ФРС и возможности стагфляции, а также скрытые геополитические риски и международную напряженность. Часть пены сдулась во время такой необходимой коррекции 

– пояснила Рона О'Коннелл, аналитик StoneX.

Цена на золото колеблется около $4000 на фоне торгового перемирия США и Китая – Bloomberg31.10.25, 06:51 • 4195 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Джером Пауэлл
Reuters
Соединённые Штаты