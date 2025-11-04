Золото подешевшало на понад 1% через зміцнення долара та очікування даних із США

Ціни на золото у вівторок знизилися більш ніж на 1%, оскільки долар США досяг тримісячного максимуму, а інвестори зосередилися на майбутніх даних щодо зайнятості у Сполучених Штатах. Ринок очікує нових сигналів про подальші дії Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

4 листопада спотова ціна на золото впала на 1,1% – до $3 959,56 за унцію, а ф’ючерси в США знизилися до $3 968,10.

Зі зростанням курсу долара до нових максимумів ми бачимо, що його вплив на ринок золота... частина цього нещодавнього зміцнення долара та його впливу на ринок золота пов'язана з меншою ймовірністю потенційного зниження ставки (ФРС) у грудні – зазначив Девід Мегер, директор з торгівлі металами в High Ridge Futures.

Попри нещодавнє зниження ключової ставки, голова ФРС Джером Павелл припустив, що це може бути останнє пом’якшення у 2025 році. За даними інструменту FedWatch від CME Group, імовірність чергового зниження ставки у грудні впала з понад 90% до 71%.

Аналітики зазначають, що золото, яке цього року подорожчало на 53%, зараз переживає корекцію – ціни впали більш ніж на 9% від рекордного рівня 20 жовтня.

Золото втрачає певну піну, водночас враховуючи побоювання щодо незалежності ФРС та можливості стагфляції, а також приховані геополітичні ризики та міжнародну напруженість. Частина піни здулася під час такої необхідної корекції – пояснила Рона О'Коннелл, аналітик StoneX.

