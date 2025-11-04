ukenru
18:53 • 3204 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10714 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12727 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13449 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 17055 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 31028 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29224 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18636 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17923 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15274 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Графіки відключень електроенергії
Золото подешевшало на понад 1% через зміцнення долара та очікування даних із США

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Ціни на золото знизилися більш ніж на 1% через зміцнення долара США до тримісячного максимуму. Інвестори очікують даних про зайнятість у США та нових сигналів щодо монетарної політики ФРС.

Золото подешевшало на понад 1% через зміцнення долара та очікування даних із США

Ціни на золото у вівторок знизилися більш ніж на 1%, оскільки долар США досяг тримісячного максимуму, а інвестори зосередилися на майбутніх даних щодо зайнятості у Сполучених Штатах. Ринок очікує нових сигналів про подальші дії Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

4 листопада спотова ціна на золото впала на 1,1% – до $3 959,56 за унцію, а ф’ючерси в США знизилися до $3 968,10.

Зі зростанням курсу долара до нових максимумів ми бачимо, що його вплив на ринок золота... частина цього нещодавнього зміцнення долара та його впливу на ринок золота пов'язана з меншою ймовірністю потенційного зниження ставки (ФРС) у грудні 

– зазначив Девід Мегер, директор з торгівлі металами в High Ridge Futures.

Попри нещодавнє зниження ключової ставки, голова ФРС Джером Павелл припустив, що це може бути останнє пом’якшення у 2025 році. За даними інструменту FedWatch від CME Group, імовірність чергового зниження ставки у грудні впала з понад 90% до 71%.

Ціни на золото впали нижче 4 тисяч доларів за унцію на тлі послаблення торгівельної напруженості28.10.25, 09:49 • 2935 переглядiв

Аналітики зазначають, що золото, яке цього року подорожчало на 53%, зараз переживає корекцію – ціни впали більш ніж на 9% від рекордного рівня 20 жовтня.

Золото втрачає певну піну, водночас враховуючи побоювання щодо незалежності ФРС та можливості стагфляції, а також приховані геополітичні ризики та міжнародну напруженість. Частина піни здулася під час такої необхідної корекції 

– пояснила Рона О'Коннелл, аналітик StoneX.

Ціна на золото коливається біля $4000 на фоні торговельного перемир’я США та Китаю – Вloomberg31.10.25, 06:51 • 4199 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Джером Пауелл
Reuters
Сполучені Штати Америки