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Фотографа детских праздников будут судить за изготовление порно с участием несовершеннолетних

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киевской области будут судить фотографа, который на протяжении 7 лет заставлял детей из детсадов участвовать в съемках детской порнографии. Об этом УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Цитата

“Прокурорами Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевской области по фактам вербовки малолетних девочек с целью их эксплуатации в детской порнографии, а также изготовлении, хранении и распространении материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, совершенными повторно (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 4, 5 ст. 301 (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, в течение 2013-2020 годов фотограф, работавший на праздниках в детсадах в одном из городов Киевской области, пользуясь доверием педагогических работников в учреждениях дошкольного образования, оставался наедине с малолетними девочками и заставлял детей становиться в смоделированые им неэтичные сексуальные позы, которые в дальнейшем снимал для сбыта в сети Интернет как детскую порнографию. За все время мужчина изготовил и сохранил 9 631 фотофайл и 201 видеофайл детской порнографии с участием 1 026 маленьких девочек, которые сбывал в сети Интернет за денежное вознаграждение.

Также известно, что обвиняемый, используя уязвимое состояние, вербовал малолетних детей с целью их эксплуатации в порноиндустрии. За эти услуги он платил девочкам от 100 до 300 грн.

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