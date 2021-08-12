Фотографа дитячих свят судитимуть через виготовлення порно за участю неповнолітніх

Цитата

“Прокурорами Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київської області за фактами вербування малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в дитячій порнографії, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, вчиненими повторно (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 4, 5 ст. 301 (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) КК України)”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, упродовж 2013-2020 років фотограф, який працював на святах в дитсадках в одному з міст Київської області, користуючись довірою педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти, залишався наодинці з малолітніми дівчатками та змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози, які в подальшому фільмував для збуту у мережі Інтернет як дитячу порнографію. За весь час чоловік виготовив та зберіг 9 631 фотофайл та 201 відеофайл дитячої порнографії за участю 1 026 малолітніх дівчат, які збував у мережі Інтернет за грошову винагороду.

Також відомо, що обвинувачений, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей з метою їх експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 грн.

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