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Фотографа дитячих свят судитимуть через виготовлення порно за участю неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Київщині судитимуть фотографа, який упродовж 7 років змушував дітей з дитсадків брати участь у зйомках дитячої порнографії . Про це УНН повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Цитата

“Прокурорами Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київської області за фактами вербування малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в дитячій порнографії, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, вчиненими повторно (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 4, 5 ст. 301 (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) КК України)”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, упродовж 2013-2020 років фотограф, який працював на святах в дитсадках в одному з міст Київської області, користуючись довірою педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти, залишався наодинці з малолітніми дівчатками та змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози, які в подальшому фільмував для збуту у мережі Інтернет як дитячу порнографію. За весь час чоловік виготовив та зберіг 9 631 фотофайл та 201 відеофайл дитячої порнографії за участю 1 026 малолітніх дівчат, які збував у мережі Інтернет за грошову винагороду.

Також відомо, що обвинувачений, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей з метою їх експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чернівцях суд узяв під варту двох пенсіонерів, яких звинувачують у поширенні порно та розбещенні неповнолітніх

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