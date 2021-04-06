У Чернівцях суд узяв під варту двох пенсіонерів, яких звинувачують у поширенні порно та розбещенні неповнолітніх

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Слідчі Чернівецького районного управління поліції повідомили 74-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і частиною 3 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

Його 66-річному знайомому поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Також поліцейські звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розглянувши клопотання органів досудового розслідування, суд ухвалив узяти зловмисників під варту з можливістю внесення застави у розмірі 45,4 тисячі гривень (для 74-річного затриманого) та 113,5 тисяч гривень (для його 66-річного товариша).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини злочинної діяльності затриманих чоловіків.

Нагадаємо

На Буковині затримали двох чоловіків, яким інкримінують розбещення неповнолітніх, створення місця розпусти та розповсюдження дитячої порнографічної продукції.