В Черновцах суд взял под стражу двух пенсионеров, которых обвиняют в распространении порно и развращении несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черновцах суд постановил взять под стражу 74-летнего мужчину с подозрением в распространении порнографии и создании или содержании мест разврата, а также его 66-летнего знакомого, которому инкриминируют совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Оба имеют право внести залог. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
Следователи Черновицкого районного управления полиции сообщили 74-летнему владельцу квартиры о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 3 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины .
Его 66-летнему знакомому полицейские сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Также полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрев ходатайство органов предварительного расследования, суд постановил взять злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере 45,4 тысячи гривен (для 74-летнего задержанного) и 113 500 гривен (для его 66-летнего товарища).
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступной деятельности задержанных мужчин.
Напомним
На Буковине задержали двух мужчин, которым инкриминируют развращение несовершеннолетних, создание места разврата и распространения детской порнографической продукции.