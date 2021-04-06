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В Черновцах суд взял под стражу двух пенсионеров, которых обвиняют в распространении порно и развращении несовершеннолетних

В Черновцах суд взял под стражу двух пенсионеров, которых обвиняют в распространении порно и развращении несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 24898 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черновцах суд постановил взять под стражу 74-летнего мужчину с подозрением в распространении порнографии и создании или содержании мест разврата, а также его 66-летнего знакомого, которому инкриминируют совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Оба имеют право внести залог. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

Следователи Черновицкого районного управления полиции сообщили 74-летнему владельцу квартиры о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 3 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины .

Его 66-летнему знакомому полицейские сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Также полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрев ходатайство органов предварительного расследования, суд постановил взять злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере 45,4 тысячи гривен (для 74-летнего задержанного) и 113 500 гривен (для его 66-летнего товарища).

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступной деятельности задержанных мужчин.

Напомним

На Буковине задержали двух мужчин, которым инкриминируют развращение несовершеннолетних, создание места разврата и распространения детской порнографической продукции.

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