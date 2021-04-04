На Буковині затримали двох педофілів за розбещення неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Буковині затримали двох чоловіків, яким інкримінують розбещення неповнолітніх, створення місця розпусти та розповсюдження дитячої порнографічної продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр поліції Чернівецької області.
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“... 74-річний чернівчанин створив у власній квартирі місце розпусти, де розбещував і вступав у статеві зносини з особами, що не досягли 16-річного віку. Окрім цього, зловмисник надавав 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчат і знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією він поширював у мережі Інтернеті через закриту групу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція з’ясувала, що жертвами педофілів стали дівчата з неблагополучних сімей — шляхом грошового заохочення та шантажу чоловіки схиляли їх до розпусних дій.
“Наразі слідством встановлено 4 дівчат, віком від 11 до 14 років, які постраждали від дій зловмисників. Правоохоронці здійснюють заходи для встановлення всіх інших потерпілих”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Додається, що у власника квартири поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили низку речових доказів: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фото- і відеоматеріали порнографічного характеру, чорнові записи стосунків із жертвами, яких зловмисники схилили до статевих зносин. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.
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Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), частини 4 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і частини 2 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.
“Поліцейські затримали чоловіків у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання”, — додається у пресцентрі.
Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо
У серпні минулого року у Німеччині розпочався судовий процес над ключовим обвинуваченим у справі про мережу педофілів з 30 тисяч осіб.