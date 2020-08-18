У Німеччині розпочався судовий процес над ключовим обвинуваченим у справі про мережу педофілів з 30 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Німеччині почався суд над жителем міста Бергіш-Гладбах Йоргом Л., обвинуваченим в педофілії, повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Bild.
Раніше розслідування його дій призвело до розкриття мережі педофілів з 30 тисяч чоловік.
43-річний Йорг Л. звинувачується в сексуальному насильстві по відношенню до власної дочки в період з її тримісячного до трирічного віку, а також у виготовленні і розповсюдженні її порнографічних фотографій.
Йоргу Л. загрожує довічне ув’язнення.
Вивчення чатів і даркнет-форумів, де Йорг Л. спілкувався з іншими педофілами, призвело до розкриття цілої мережі, в яку, за оцінками поліції, могли входити більше 30 тисяч осіб. Зараз розслідування триває, його ведуть близько півтори сотні співробітників поліції.
На даний момент статус підозрюваних у справі мають 87 осіб.