У Німеччині розпочався судовий процес над ключовим обвинуваченим у справі про мережу педофілів з 30 тисяч осіб

Раніше розслідування його дій призвело до розкриття мережі педофілів з 30 тисяч чоловік.

43-річний Йорг Л. звинувачується в сексуальному насильстві по відношенню до власної дочки в період з її тримісячного до трирічного віку, а також у виготовленні і розповсюдженні її порнографічних фотографій.

Йоргу Л. загрожує довічне ув’язнення.

Вивчення чатів і даркнет-форумів, де Йорг Л. спілкувався з іншими педофілами, призвело до розкриття цілої мережі, в яку, за оцінками поліції, могли входити більше 30 тисяч осіб. Зараз розслідування триває, його ведуть близько півтори сотні співробітників поліції.

На даний момент статус підозрюваних у справі мають 87 осіб.