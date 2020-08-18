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У Німеччині розпочався судовий процес над ключовим обвинуваченим у справі про мережу педофілів з 30 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Німеччині почався суд над жителем міста Бергіш-Гладбах Йоргом Л., обвинуваченим в педофілії, повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Bild.

Раніше розслідування його дій призвело до розкриття мережі педофілів з 30 тисяч чоловік.

43-річний Йорг Л. звинувачується в сексуальному насильстві по відношенню до власної дочки в період з її тримісячного до трирічного віку, а також у виготовленні і розповсюдженні її порнографічних фотографій.

Йоргу Л. загрожує довічне ув’язнення.

Вивчення чатів і даркнет-форумів, де Йорг Л. спілкувався з іншими педофілами, призвело до розкриття цілої мережі, в яку, за оцінками поліції, могли входити більше 30 тисяч осіб. Зараз розслідування триває, його ведуть близько півтори сотні співробітників поліції.

На даний момент статус підозрюваних у справі мають 87 осіб.

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