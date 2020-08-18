В Германии начался судебный процесс над ключевым обвиняемым по делу о сети педофилов из 30 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Германии начался суд над жителем города Бергиш-Гладбах Йоргом Л., обвиняемым в педофилии, сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.
Ранее расследование его действий привело к раскрытию сети педофилов из 30 тысяч человек.
43-летний Йорг Л. обвиняется в сексуальном насилии по отношению к собственной дочери в период с ее трехмесячного до трехлетнего возраста, а также в изготовлении и распространении ее порнографических фотографий.
Йоргу Л. грозит пожизненное заключение.
Изучение чатов и даркнет-форумов, где Йорг Л. общался с другими педофилами, привело к раскрытию целой сети, в которую, по оценкам полиции, могли входить более 30 тысяч человек. Сейчас расследование продолжается, его ведут около полутора сотен сотрудников полиции.
На данный момент статус подозреваемых по делу имеют 87 человек.