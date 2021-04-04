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На Буковине задержали двух педофилов за развращение несовершеннолетних

На Буковине задержали двух педофилов за развращение несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 20554 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Буковине задержали двух мужчин, которым инкриминируют развращение несовершеннолетних, создание места разврата и распространения детской порнографической продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции Черновицкой области.

Цитата

“... 74-летний житель Черновцов создал в собственной квартире место разврата, где развращал и вступал в половые отношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Кроме этого, злоумышленник предоставлял 66-летнему знакомому комнату, где он развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в сети Интернет через закрытую группу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция выяснила, что жертвами педофилов стали девушки из неблагополучных семей — путем денежного поощрения и шантажа мужчины склоняли их к развратным действиям.

“Сейчас следствием установлено 4 девушек в возрасте от 11 до 14 лет, пострадавших от действий злоумышленников. Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех других пострадавших”, — говорится в сообщении.

Детали

Добавляется, что у владельца квартиры полицейские провели санкционированный обыск и изъяли ряд вещественных доказательств: мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половому сношению. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

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Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), части 4 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 2 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

“Полицейские задержали мужчин в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания”, — добавляется в пресс-центре.

Сейчас следователи полиции решают вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним

В августе прошлого года в Германии начался судебный процесс над ключевым обвиняемым по делу о сети педофилов из 30 тыс. человек.

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