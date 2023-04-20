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Издевательства над военным на Ивано-Франковщине: офицеру сообщили о подозрении

Издевательства над военным на Ивано-Франковщине: офицеру сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 467471 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Офицеру одной из частей Нацгвардии, который издевался над военным в Ивано-Франковской области, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Цитата

«Работники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии на Ивано-Франковщине, который издевался над военнослужащим», - говорится в сообщении.

Сообщается, что видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграмканалов.

«Работники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для сообщения военному о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что работники ГБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.

Кроме того, направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

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Дополнение

Правоохранители начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии на Ивано-Франковщине. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего появилось на одном из украинских телеграмканалов.

ГБР начало расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир на Волыни. У военного закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и переломом носа. Пострадавший заявляет, что его избил офицер воинской части.

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