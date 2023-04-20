Знущання над військовим на Івано-Франківщині: офіцеру повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Офіцеру однієї з частин Нацгвардії, який знущався з військового на Івано-Франківщині, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
Цитата
«Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, з’явилося на одному з українських телеграмканалів.
«Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)», - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що працівники ДБР розслідують ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.
Окрім того, скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.
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Доповнення
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця з'явилося на одному з українських телеграмканалів.
ДБР розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир на Волині. У військового закрита черепно-мозкова травма, гематоми та переломом носа. Потерпілий заявляє, що його побив офіцер військової частини.