Износ оборудования на госшахтах составляет 95% - профсоюз

"Оборудование на государственных шахтах изношено на 95%. Там стационарные установки, машинные механизмы, отбойные молотки. Это просто ручной труд - то же, что лопата", - отметил Волынец.



По его словам, оценка правительства о том, что износ составляет 61% не соответствуют действительности, поскольку на государственных шахтах ситуация с уровнем оборудования просто критическая.



Напомним, по оценке первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, на подконтрольной территории Украины по состоянию на 01.01.2019 года запасы угля эксплуатируют 33 шахты общей производственной мощностью 11700000 тонн. Шахтный фонд в области крайне устарел. Износ основных фондов на 01.01.2019 года является 61%. В подчинении Минэнергоугля есть только одна шахта, это 3%, которая работает менее 30 лет с начала угледобычи. Срок эксплуатации шести шахт - это 18,2% - составляет от 30 до 50 лет. 15 шахт, а это 45,5%, имеют срок эксплуатации 50-70 лет, а 11 шахт (30,4%) - более 70 лет.