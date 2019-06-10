Износ оборудования на госшахтах составляет 95% - профсоюз
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Изношенность оборудования на шахтах государственной формы собственности составляет 95%, поскольку в них фактически используется ручной труд горняков. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии журналисту УНН.
"Оборудование на государственных шахтах изношено на 95%. Там стационарные установки, машинные механизмы, отбойные молотки. Это просто ручной труд - то же, что лопата", - отметил Волынец.
По его словам, оценка правительства о том, что износ составляет 61% не соответствуют действительности, поскольку на государственных шахтах ситуация с уровнем оборудования просто критическая.
Напомним, по оценке первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, на подконтрольной территории Украины по состоянию на 01.01.2019 года запасы угля эксплуатируют 33 шахты общей производственной мощностью 11700000 тонн. Шахтный фонд в области крайне устарел. Износ основных фондов на 01.01.2019 года является 61%. В подчинении Минэнергоугля есть только одна шахта, это 3%, которая работает менее 30 лет с начала угледобычи. Срок эксплуатации шести шахт - это 18,2% - составляет от 30 до 50 лет. 15 шахт, а это 45,5%, имеют срок эксплуатации 50-70 лет, а 11 шахт (30,4%) - более 70 лет.