Зношеність обладнання на держшахтах складає 95% - профспілка

"Обладнання на державних шахтах зношене на 95%. Там стаціонарні установки, машинні механізми, відбійні молотки. Це просто ручна праця – те саме, що лопата", - зазначив Волинець.



За його словами, оцінка уряду стосовно того, що зношеність складає 61% не відповідають дійсності, оскільки на державних шахтах ситуація із рівнем обладнання просто критична.



Нагадаємо, за оцінкою першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, на підконтрольній території Україні станом на 01.01.2019 року запаси вугілля експлуатують 33 шахти загальною виробничою потужністю 11,7 млн тонн. Шахтний фонд у галузі є вкрай застарілий. Зношеність основних фондів на 01.01.2019 року є 61%. У підпорядкуванні Міненерговугілля є тільки одна шахта, це 3%, що працює менше 30 років з початку вуглевидобутку. Термін експлуатації шести шахт – це 18,2% – становить від 30 до 50 років. 15 шахт, а це 45,5%, мають термін експлуатації 50-70 років, а 11 шахт (30,4%) – понад 70 років.