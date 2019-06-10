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Зношеність обладнання на держшахтах складає 95% - профспілка

Зношеність обладнання на держшахтах складає 95% - профспілка

Київ • УНН

 • 17509 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Зношеність обладнання на шахтах державної форми власності сягає 95%, оскільки в них фактично використовується ручна праця гірників. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту УНН.

"Обладнання на державних шахтах зношене на 95%. Там стаціонарні установки, машинні механізми, відбійні молотки. Це просто ручна праця – те саме, що лопата", - зазначив Волинець.

За його словами, оцінка уряду стосовно того, що зношеність складає 61% не відповідають дійсності, оскільки на державних шахтах ситуація із рівнем обладнання просто критична.

Нагадаємо, за оцінкою першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, на підконтрольній території Україні станом на 01.01.2019 року запаси вугілля експлуатують 33 шахти загальною виробничою потужністю 11,7 млн тонн. Шахтний фонд у галузі є вкрай застарілий. Зношеність основних фондів на 01.01.2019 року є 61%. У підпорядкуванні Міненерговугілля є тільки одна шахта, це 3%, що працює менше 30 років з початку вуглевидобутку. Термін експлуатації шести шахт – це 18,2% – становить від 30 до 50 років. 15 шахт, а це 45,5%, мають термін експлуатації 50-70 років, а 11 шахт (30,4%) – понад 70 років.

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