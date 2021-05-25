ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек, зафиксировано около 80 нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Тестирование основной сессии ВНО-2021 по английскому языку, которое состоялось сегодня, 25 мая 2021 года, сдавали 129 073 человек, что составляет 88,2% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
Детали
Тестирование проходило с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. 60 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования из-за опоздания, отсутствия документа, удостоверяющего личность, 5 - из-за выявленных у них признаков ОРЗ.
"78 участников прекратили работу над тестом досрочно из-за нарушения процедуры проведения ВНО. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 68 общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.
Наибольшую явку участников на пункты тестирования среди регионов - 91,12% - зафиксировано в Тернопольской области, наименьшую - 82,95% - в Черновицкой.
Добавим
С задачами сертификационной работы и аудиофайлом части "Понимание речи на слух (аудирование)" можно ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Английский язык". Результаты тестирования будут объявлены до 18 июня.
Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе сайта УЦОКО.
Следующее тестирование основной сессии ВНО-2021 - по математике/математике (задания уровня стандарта) - состоится 28 мая.
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года началась 21 мая тестированием по химии, его сдавали 9885 человек. Вчера, 24 мая, состоялось тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам - его сдавали 2433 человека.