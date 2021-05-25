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ЗНО з англійської мови складали понад 120 тис. осіб, зафіксовано близько 80 порушень

Київ • УНН

 • 18015 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Тестування основної сесії ЗНО-2021 з англійської мови, яке відбулося сьогодні, 25 травня 2021 року, складали 129 073 осіб, що становить 88,2% від загальної кількості зареєстрованих. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

ЗНО з англійської мови складали понад 120 тис. осіб, зафіксовано близько 80 порушень

Деталі

Тестування проходило з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. 60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 — через виявлені у них ознаки ГРЗ.

“78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів”, — йдеться у повідомленні.

Найбільшу явку учасників на пункти тестування з-поміж регіонів — 91,12% — зафіксовано у Тернопільській області, найменшу — 82,95% — у Чернівецькій.

Додамо

Із завданнями сертифікаційної роботи та аудіофайлом частини “Розуміння мови на слух (аудіювання)” можна ознайомитися в розділі “ЗНО-2021. Англійська мова”. Результати тестування буде оголошено до 18 червня.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі сайту УЦОЯО.

Наступне тестування основної сесії ЗНО-2021 — з математики/математики (завдання рівня стандарту) — відбудеться 28 травня.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. Вчора, 24 травня, відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов — його складали 2433 особи.

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