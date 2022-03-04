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15 марта, 19:03 • 83624 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121621 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113161 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107652 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96039 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93524 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116367 просмотра

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14 марта, 19:57 • 124060 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126795 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уничтоженная техника РФ и много трупов: показали видео отбитого у врага Гостомеля

Уничтоженная техника РФ и много трупов: показали видео отбитого у врага Гостомеля

Киев • УНН

 • 238208 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал видео из Гостомеля, откуда накануне были выбиты российские оккупационные войска, пишет УНН.

Детали

"Утреннее видео из Гостомеля, откуда вчера были выбиты войска противника. Уничтожено технику РФ и много трупов рядом с ней", - сообщил Геращенко.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Ранее

По состоянию на 17:00 2 марта самыми опасными направлениями в Киевской области были: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.

Накануне в Буче в Киевской области возле горсовета военные Вооруженных сил Украины подняли украинский флаг.

Украинские Национальные Новости

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