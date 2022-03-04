Уничтоженная техника РФ и много трупов: показали видео отбитого у врага Гостомеля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал видео из Гостомеля, откуда накануне были выбиты российские оккупационные войска, пишет УНН.
Детали
"Утреннее видео из Гостомеля, откуда вчера были выбиты войска противника. Уничтожено технику РФ и много трупов рядом с ней", - сообщил Геращенко.
Видео можно посмотреть по ссылке.
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По состоянию на 17:00 2 марта самыми опасными направлениями в Киевской области были: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.
Накануне в Буче в Киевской области возле горсовета военные Вооруженных сил Украины подняли украинский флаг.