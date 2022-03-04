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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 9573 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Знищена техніка РФ і багато трупів: показали відео відбитого у ворога Гостомеля

Знищена техніка РФ і багато трупів: показали відео відбитого у ворога Гостомеля

Київ • УНН

 • 238208 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео із Гостомеля, звідки напередодні було вибито російські окупаційні війська, пише УНН.

Деталі

"Ранкове відео з Гостомеля, звідки вчора було вибито війська супротивника. Знищено техніку РФ і багато трупів поруч із нею", - повідомив Геращенко.

Відео можна переглянути за посиланням.

Раніше

Станом на 17:00 2 березня найнебезпечнішими напрямками у Київській області були: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

Напередодні у Бучі на Київщині біля міськради військові Збройних сил України підняли український прапор.

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