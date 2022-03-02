Вторгнення РФ: названо найнебезпечніші напрямки Київської області

У Київській області хлопчик 2008 року народження загинув від осколку снаряду, який випустили збройні силаи Російської Федерації.
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Станом на 17:00 найнебезпечнішими напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.
Деталі
Російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій Київській області.
В усіх районах Київщини триває боротьба з диверсійними групами.
"Вживаємо усіх необхідних заходів для контролю складної ситуації в області", — написав Олексій Кулеба.
Ситуація в різних районах Київської області
Бучанський район
Обстрілюють житлові масиви Ірпеня, Мироцького, Немішаєве, Макарова, Бучі, Гостомеля, Микуличів.
У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів є великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. У Гостомелі періодичні бої.
Є інформація про формування нових колон загарбника. Українські військові тримають оборону.
Бориспільський район
Триває боротьба з диверсантами. Ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.
Фастівський район
Інфраструктура ціла, руйнувань немає. Вживають заходи проти диверсантів.
Білоцерківський район
Триває ліквідація наслідків після вибухів та обстрілу ракетами.
Вишгородський район
Північ району окупував ворог. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Триває постійне перегрупування сил загарбника.
Броварський район
Фіксують скупчення ворожої техніки. Ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.
Обухівський район
Тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.
Нагадаємо
У Київській області хлопчик 2008 року народження загинув від осколку снаряду, який випустили збройні силаи Російської Федерації.
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.