Сім‘я втікала від ворожих танків: у Київській області осколком снаряду вбило 14-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Київській області хлопчик 2008 року народження був вбитий осколком снаряду, випущеного збройними силами Російської федерації, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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Голованівська окружна прокуратура здійснює процкерівництво в кримінальному провадженні щодо загибелі дитини за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомили в Офісі, хлопчик 2008 року народження був вбитий осколком снаряду, випущеного збройними силами Російської федерації.
"Сім‘я Ростислава втікала від ворожих танків на Київщині, які обстрілювали будинки мирного населення. Снаряд окупантів розірвався в 100-200 метрах від людей, які повернулися з лісу, де сховалися від чергової колони. Осколки влучили в руку і груди дитини і він помер на місці. Батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, під час чого знову потрапили під вогонь. Мати везла мертвого сина через півкраїни на Кіровоградщину зі снарядом в тілі. На розтин викликали саперів. Ми фіксуємо кожен факт агресії Росії. Весь світ має бачити, як наших дітей, нашу країну розриває зброя загарбника і допомогти нам покарати агресора!" - заявила Генпрокурор.
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