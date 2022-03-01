16 дітей ти вбив! - Зеленський емоційно звернувся до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Розпочавши вторгнення в Україну, президент РФ Владімір Путін вбив щонайменше 16 дітей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Європейського парламенту, передає кореспондент УНН.
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“У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і “ми б’ємо по військовій інфраструктурі”? Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може, вони на танках їздять? 16 дітей ти вбив!” - наголосив Президент.
Доповнення
За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих. Щонайменше 13 з них – це діти, але цифра може бути сильно применшена, вважають в Управлінні.