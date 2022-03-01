16 детей ты убил! - Зеленский эмоционально обратился к Путину

Цитата

“У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и “мы бьем по военной инфраструктуре”? Где наши дети? На каких они военных заводах работают? На каких ракетах они? Может, они на танках ездят? 16 детей ты убил!" - подчеркнул Президент.

Дополнение

За неполные 5 дней Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших. По меньшей мере 13 из них - это дети, но цифра может быть сильно преуменьшена, считают в управлении.