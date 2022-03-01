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16 детей ты убил! - Зеленский эмоционально обратился к Путину

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Начав вторжение в Украину, президент РФ Владимир Путин убил по меньшей мере 16 детей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Европейского парламента, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и “мы бьем по военной инфраструктуре”? Где наши дети? На каких они военных заводах работают? На каких ракетах они? Может, они на танках ездят? 16 детей ты убил!" - подчеркнул Президент.

Дополнение

За неполные 5 дней Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших. По меньшей мере 13 из них - это дети, но цифра может быть сильно преуменьшена, считают в управлении.

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