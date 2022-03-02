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Семья бежала от вражеских танков: в Киевской области осколком снаряда убило 14-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 306985 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Киевской области мальчик 2008 года рождения был убит осколком снаряда, выпущенного вооруженными силами Российской федерации, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Голованевская окружная прокуратура осуществляет руководство в уголовном производстве относительно гибели ребенка по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 Ст. 438 УК Украины).

Как сообщили в Офисе, мальчик 2008 года рождения был убит осколком снаряда, выпущенного вооруженными силами Российской федерации.

"Семья Ростислава бежала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения. Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где укрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка и он скончался на месте. Родители ждали темноты, чтобы забрать тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов. Мы фиксируем каждый факт агрессии России. Весь мир должен видеть, как наших детей, нашу страну разрывает оружие захватчика и помочь нам наказать агрессора!" - заявила Генпрокурор.

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