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15 марта, 19:03 • 81414 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120631 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112796 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107323 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95097 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93158 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81627 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Вторжение РФ: названы самые опасные направления Киевской области

Вторжение РФ: названы самые опасные направления Киевской области

Киев • УНН

 • 439000 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. По состоянию на 17:00 самыми опасными направлениями в Киевской области остаются Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, а также север Вышгородского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.

Детали

Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей Киевской области.

Во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.

"Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области", — написал Алексей Кулеба.

Ситуация в разных районах Киевской области

Бучанский район

Обстреливают жилые массивы Ирпеня, Мироцкого, Немешаево, Макарова, Бучи, Гостомеля, Микуличей.

В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов есть большие разрушения жилого сектора и инфраструктуры. В Гостомеле периодические сражения.

Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные удерживают оборону.

Бориспольский район

Идет борьба с диверсантами. Ситуация стабильная и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Фастовский район

Инфраструктура целая, разрушений нет. Принимают меры против диверсантов.

Белоцерковский район

Идет ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.

Вышгородский район

Север района оккупировал враг. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

Броварской район

Фиксируют скопление вражеской техники. Ситуация стабильная и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Обуховский район

Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.

Напомним

В Киевской области мальчик 2008 года рождения погиб от осколка снаряда, который выпустили вооруженные силы Российской Федерации.

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.

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