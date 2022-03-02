Вторжение РФ: названы самые опасные направления Киевской области

В Киевской области мальчик 2008 года рождения погиб от осколка снаряда, который выпустили вооруженные силы Российской Федерации.
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. По состоянию на 17:00 самыми опасными направлениями в Киевской области остаются Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, а также север Вышгородского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.
Детали
Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей Киевской области.
Во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.
"Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области", — написал Алексей Кулеба.
Ситуация в разных районах Киевской области
Бучанский район
Обстреливают жилые массивы Ирпеня, Мироцкого, Немешаево, Макарова, Бучи, Гостомеля, Микуличей.
В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов есть большие разрушения жилого сектора и инфраструктуры. В Гостомеле периодические сражения.
Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные удерживают оборону.
Бориспольский район
Идет борьба с диверсантами. Ситуация стабильная и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Фастовский район
Инфраструктура целая, разрушений нет. Принимают меры против диверсантов.
Белоцерковский район
Идет ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.
Вышгородский район
Север района оккупировал враг. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.
Броварской район
Фиксируют скопление вражеской техники. Ситуация стабильная и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Обуховский район
Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.
Напомним
В Киевской области мальчик 2008 года рождения погиб от осколка снаряда, который выпустили вооруженные силы Российской Федерации.
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.