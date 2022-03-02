Вторжение РФ: названы самые опасные направления Киевской области

Детали

Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей Киевской области.

Во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.

"Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области", — написал Алексей Кулеба.

Ситуация в разных районах Киевской области

Бучанский район

Обстреливают жилые массивы Ирпеня, Мироцкого, Немешаево, Макарова, Бучи, Гостомеля, Микуличей.

В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов есть большие разрушения жилого сектора и инфраструктуры. В Гостомеле периодические сражения.

Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные удерживают оборону.

Бориспольский район

Идет борьба с диверсантами. Ситуация стабильная и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Фастовский район

Инфраструктура целая, разрушений нет. Принимают меры против диверсантов.

Белоцерковский район

Идет ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.

Вышгородский район

Север района оккупировал враг. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

Броварской район

Фиксируют скопление вражеской техники. Ситуация стабильная и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Обуховский район

Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.

Напомним

В Киевской области мальчик 2008 года рождения погиб от осколка снаряда, который выпустили вооруженные силы Российской Федерации.

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.